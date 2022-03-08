08 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig Haftanın Golleri

00:45 Haftanın Golleri

01:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Gaziantep Fk - A. Hatayspor

06:45 Süper Lig Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Denizlispor - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Göztepe

15:00 Y. Kayserispor - İH Konyaspor

15:30 A. Alanyaspor - Fenerbahçe

16:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası