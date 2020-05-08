08 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

08 Mayıs 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:10 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:15 Kiralık Aşk 12:45 Evde Hareket Zamanı 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:45 Erkenci Kuş 18:30 Star Haber 20:00 Niyazi Gül Dört Nala 20:15 Medcezir 22:45 Niyazi Gül Dört Nala

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem