08 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Bir Zamanlar
02:40 Juventus Goller
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 Nostaljik Maçlar
03:55 Kamu Spotu: Evde Spor
04:00 İspanya - Portekiz
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
05:00 Hırvatistan - İngiltere
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:40 Beşiktaş Goller
06:40 SÜPER LİG BEŞİKTAŞ GOLLER
06:45 Galatasaray Goller
06:50 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER
06:50 Fenerbahçe Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
07:00 Almanya - Çek Cumhuriyeti
07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Danimarka - İsveç
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ.
10:30 Almanya - Çek Cumhuriyeti
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ.
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
15:50 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Beşiktaş Goller
18:40 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER
18:40 Fenerbahçe Goller
18:50 Inter - Napoli
18:50 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI' İNTER - NAPOLİ
18:50 İtalya Kupası Özetler
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Hırvatistan - İngiltere
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ.
23:00 Portekiz - İngiltere