08 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Bundesliga 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 Bir Zamanlar 02:40 Juventus Goller 02:55 Spor Kitaplığı 03:00 Nostaljik Maçlar 03:55 Kamu Spotu: Evde Spor 04:00 İspanya - Portekiz 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 05:00 Hırvatistan - İngiltere 05:40 Siyah Beyaz Anılar 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Lig Hatırası 89-90 06:25 2018 Dünya Kupası Özetler 06:40 Beşiktaş Goller 06:40 SÜPER LİG BEŞİKTAŞ GOLLER 06:45 Galatasaray Goller 06:50 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER 06:50 Fenerbahçe Goller 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hollanda - Çek Cumhuriyeti 07:00 Almanya - Çek Cumhuriyeti 07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ. 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Danimarka - İsveç 10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ. 10:30 Almanya - Çek Cumhuriyeti 12:10 Spor Kitaplığı 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti 12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ. 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 2018 Dünya Kupası Özetler 15:50 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Beşiktaş Goller 18:40 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER 18:40 Fenerbahçe Goller 18:50 Inter - Napoli 18:50 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI' İNTER - NAPOLİ 18:50 İtalya Kupası Özetler 19:00 Nostaljik Maçlar 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:50 Kamu Spotu: Evde Spor 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 2018 Dünya Kupası Özetler 21:50 Kamu Spotu: Evde Spor 22:00 Spor Akşamı 23:00 Hırvatistan - İngiltere 23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ. 23:00 Portekiz - İngiltere

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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