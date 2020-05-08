08 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

08 Mayıs 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 02:25 Sahur Bereketi 04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 05:10 Vefa Dediğin 05:20 Tam Zamanı 05:40 Sağlıklı Mutfak 06:25 Bir Yusuf Masalı 08:40 Yamak Ahmet 09:30 İyi Fikir 10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:40 Vefa Dediğin 11:50 Tam Zamanı 12:15 Dert Ortağı 12:45 Zinde Kal 13:45 Sağlıklı Mutfak 14:45 Uzaktan Erişim 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:45 Doğrusu Ne? 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 21:45 Ev Yapımı 21:50 Kalk Gidelim Eve 23:25 Mesnevi'den Hikayeler 23:50 Kuşlarla Yolculuk

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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