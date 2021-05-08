08 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Çatışma

03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:15 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kalbimin Efendisi

16:15 Oh Olsun

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk