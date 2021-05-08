Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Çatışma
03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:15 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kalbimin Efendisi
16:15 Oh Olsun
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika