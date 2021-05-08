08 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
08.05.2021 06:42
08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Kelime Oyunu
02:20 Kanıt
03:30 Akasya Durağı
05:00 Elveda Derken
05:50 Müzik
06:00 İkizler Memo-Can
08:45 Kavak Yelleri
10:45 Rehber
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Babamın Ceketi
23:45 Kanıt
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