08 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
08.05.2021 06:42
08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Spor Artı
02:00 Stadyum
05:05 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Stadyum
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
14:00 Derbi Özel
16:00 Spor Bülteni
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Aktüel Futbol
19:00 Stadyum
20:30 Dakika Skor
22:15 Stadyum
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