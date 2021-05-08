08 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Spor Artı

02:00 Stadyum

05:05 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Stadyum

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

14:00 Derbi Özel

16:00 Spor Bülteni

16:55 Efsanelerin İzinde

17:00 Aktüel Futbol

19:00 Stadyum

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum