Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Yasak Elma
04:00 Kamera Arkası
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 İyilik
14:00 Benden Söylemesi
15:30 Kadının Eseri
16:30 Gülümse Kaderine
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İyilik
22:45 Yasak Elma
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika