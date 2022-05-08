Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Kelebekler
03:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:15 Japon İşi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 En Büyük Şaban
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika