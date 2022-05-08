08 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Kelebekler

03:15 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Öyle Olsun

16:15 Japon İşi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 En Büyük Şaban

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo