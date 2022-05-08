Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kaderimin Oyunu
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Seven Ne Yapmaz
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
17:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika