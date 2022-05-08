08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

08.05.2022 06:42
08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

08 Mayıs 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:35 İngiltere Premier Lig Özetler

03:55 Efsanelerin İzinde

04:00 Futbol Gecesi

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 % 100 Futbol

08:15 İngiltere Premier Lig Özetler

08:35 İtalya Seri A Özetler

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Sabahı

12:00 Spor Bülteni

13:00 Derbi Özel

14:55 Spor Takvimi

15:00 Hedef Süper Lig Özel

15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

16:45 Hedef Süper Lig Özel Devre Arası

17:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

18:00 % 100 Futbol

19:00 Dakika Skor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Dakika Skor

21:00 % 100 Futbol

22:15 Teknik Analiz

23:15 Futbol Gecesi

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07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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