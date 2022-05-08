Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:55 Efsanelerin İzinde
04:00 Futbol Gecesi
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 % 100 Futbol
08:15 İngiltere Premier Lig Özetler
08:35 İtalya Seri A Özetler
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
13:00 Derbi Özel
14:55 Spor Takvimi
15:00 Hedef Süper Lig Özel
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
16:45 Hedef Süper Lig Özel Devre Arası
17:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 % 100 Futbol
19:00 Dakika Skor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Dakika Skor
21:00 % 100 Futbol
22:15 Teknik Analiz
23:15 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika