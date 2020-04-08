08 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:15 Kuaförüm Sensin

04:25 Aşk Laftan Anlamaz

05:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 Korkusuz Korkak