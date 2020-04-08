08 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Lig Hatırası
01:00 Belçika - İtalya
01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HIRVATİSTAN - İSP
01:00 Hırvatistan - İspanya
02:40 Futbol Akşamı
03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
03:40 ARSENAL GOLLER
04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ÇEK CUMHURİYETİ -
04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
04:00 Portekiz - İzlanda
05:40 Bundesliga
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:45 Cristiano Ronaldo Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:00 Canavar Arabalar
07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Portekiz - İzlanda
11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ÇEK CUMHURİYETİ -
11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:40 Premier Lig
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Manşet
13:30 Chelsea Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:35 Almanya Bundesliga Özetler
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA
16:00 İsviçre - Fransa
16:00 Hırvatistan - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulma Maçlar (2001)
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2001)
20:40 Inter Goller
20:45 Bir Zamanlar
20:50 Milan Goller
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND
23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti