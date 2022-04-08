08 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Y. Kayserispor - Fenerbahçe

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Kuşak Çatışması

03:00 Yeni Nesil Talk Show

04:00 Süper Hikayem

05:00 Farklı Açı

05:30 Kaleci ve Golcü

07:00 Yeni Gün

09:00 İH Konyaspor - Göztepe

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Arşiv Süper Lig

16:00 Trabzonspor - Beşiktaş

18:00 Farklı Açı

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 Muhabir Masası

21:00 Bi' de Bana Sor

22:00 Santra

23:30 İstatistik Bankası