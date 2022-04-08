Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:10 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika