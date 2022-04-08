08 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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08 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

08.04.2022 06:42
08 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

08 Nisan 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Futbol Aklı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Goller

09:25 Spor Toto 1. Lig Goller

09:35 İngiltere Premier Lig Goller

09:45 İtalya Seri A Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

16:00 Gündem Futbol

17:45 Avrupadan Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Atlası

20:00 Spor Akşamı

20:50 Spor Toto Süper Lig Goller

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 Taktik Analiz

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06 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 06 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 08 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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