08 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

08.01.2021 06:42
08 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

08 Ocak 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:30 beIN Teknik

01:30 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:15 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig

04:45 Gamer

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

06:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

07:00 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 Süper Lig

13:30 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

13:30 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

14:00 beIN Teknik

14:00 Maç Saati

14:00 Taraftar

14:30 Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

14:30 1. Lig

15:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

15:00 Süper Lig

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

15:30 Maç Başlıyor

15:30 1. Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

16:00 Trabzonspor - Göztepe

16:00 Gamer

16:45 Süper Lig

17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17:00 beIN Teknik

17:00 Trabzonspor - Göztepe

17:00 beIN Manşet

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 İH Konyaspor - Galatasaray

19:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

20:00 Sanal Direktör

20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

20:00 İH Konyaspor - Galatasaray

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Lig

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Futbolun Şehirleri

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Maç, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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