Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Karate Kid
03:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:15 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid
12:40 Kalp Yarası
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
21:55 Kingsman: Altın Çember
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Ocak 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika