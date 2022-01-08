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08 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

08.01.2022 06:42
08 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Ocak 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Y.kayserispor - Dg Sivasspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Belgesel

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Kasımpaşa - Altay

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 A. Alanyaspor - M. Başakşehir

15:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 İstatistik Bankası

18:30 Trabzonspor - ÖK Y. Malatyaspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - ÖK Y. Malatyaspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

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Spor Toto Süper Lig, Malatyaspor, Trabzonspor, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 08 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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