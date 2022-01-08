Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Seksenler
05:20 Muhteşem Kraliçe
09:40 Dinozor Adası
11:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:35 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika