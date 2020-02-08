08 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

01:00 Maç Saati

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:30 Dünden Bugüne

02:45 Süper Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:00 Sahne Arkasında

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Top 10

05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Sahne Arkasında

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Süper Lig Maç Önü

16:45 Süper Lig Top 10

17:00 TFF 1. Lig Top 10

17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK

17:15 Haftanın Öyküleri

17:45 Süper Lig'in Gol Kralları

17:45 Devre Arası

18:00 Beşiktaş - Gaziantep FK

18:00 Taraftar

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:30 Maç Önü

20:00 BTCTurk Malatya - MKE Ankaragücü

20:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 BTCTurk Malatya - MKE Ankaragücü

21:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Dünden Bugüne