08 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Hayalimdeki Gelinlik
02:30 Hayalimdeki Gelinlik
03:30 Güzel Köylü
04:30 Güzel Köylü
05:10 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Benim Tatlı Yalanım
07:45 Çilek Kokusu
08:00 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Dizi
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Güvercin
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Dizi
20:00 Görevimiz Tehlike 4
22:50 Görevimiz Tehlike 4
23:45 Güvercin