08 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İleri Üçlü
05:30 Spor Kitaplığı
05:35 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:15 Lig Raporu
12:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Gündem Futbol
15:10 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta
15:20 Spor Atlası
15:30 1. Lig Gündemi
16:00 Süper Lig Özetler
16:10 TFF 1. Lig Özetler
16:15 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta
16:30 Lig Raporu
17:00 Spor Akşamı
17:00 Dakika Skor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
21:00 Spor Ana Haber
21:45 Stadyum
22:00 Stadyum