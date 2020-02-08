08 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 08 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

21 dakika önce

08 Şubat 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

08 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İleri Üçlü

05:30 Spor Kitaplığı

05:35 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:30 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:15 Lig Raporu

12:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Gündem Futbol

15:10 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta

15:20 Spor Atlası

15:30 1. Lig Gündemi

16:00 Süper Lig Özetler

16:10 TFF 1. Lig Özetler

16:15 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta

16:30 Lig Raporu

17:00 Spor Akşamı

17:00 Dakika Skor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Dakika Skor

21:00 Spor Ana Haber

21:45 Stadyum

22:00 Stadyum

Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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