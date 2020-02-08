08 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:25 Şampiyon
01:30 Aileler Yarışıyor
03:15 İncir Ağacı
03:20 Baba Can'dır
03:50 Aileler Yarışıyor
04:05 İyilik Kulübü
04:35 Ömür Dediğin
05:05 Küçük Hanımefendi
05:20 Baba Can'dır
06:40 Beni Böyle Sev
07:25 Beni Böyle Sev
08:15 İncir Ağacı
09:00 1'de Bugün
09:30 İyi Fikir
09:55 Tozkoparan
10:40 Aileler Yarışıyor
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:40 Vuslat
12:40 Vuslat
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
15:45 1'de Bugün
15:55 Şampiyon
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim