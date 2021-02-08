08 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

08 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Dizi 00:15 Gönül Dağı 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:45 Benim Adım Melek 03:00 Diriliş Ertuğrul 04:35 Işığın Prensesi 04:50 Belgesel 05:05 Ailenin Yeni Üyesi 05:55 Seksenler 06:50 Böyle Bitmesin 07:05 Acemi Anneler 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:00 Diriliş Ertuğrul 09:30 Kalk Gidelim 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 14:10 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu 15:55 Acemi Anneler 16:00 Tozkoparan İskender 17:15 Seksenler 17:30 Tozkoparan İskender 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu 20:00 Tövbeler Olsun

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