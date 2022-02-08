Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Beşiktaş - Fta Antalyaspor
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 A. Alanyaspor - Galatasaray
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Göztepe - Altay
06:45 Süper Lig Haftanın Golleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
16:00 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Gamer
19:00 Taraftar
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Süper Hikayem
22:00 Sporun Mabetleri
22:30 Trabzonspor - İH Konyaspor
23:00 Kasimpaşa - A. Alanyaspor
23:30 Galatasaray - Y. Kayserispor
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika