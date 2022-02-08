Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Büyükşehir Belediye Er
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarısnowboard (erkekler Slopstyle Fi
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Manşet
11:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarısürat Pateni (kadınlar 1500m Fin
13:20 Olimpik Branşlar
13:25 Spor Takvimi
13:30 Spor Stüdyosu
14:45 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarıkayakla Atlama (karışık Takım Fi
16:30 Spor Bülteni
16:55 2021-2022 Sezonu Misli Com. Sultanlar Ligi Karş.eczacıbaşı D
19:00 Spor Merkezi
22:00 Muhabir Saati
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika