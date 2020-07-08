08 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
01:00 Taraftar
01:00 Maç Saati
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:00 beIN Manşet
04:00 beIN Manşet
04:15 Süper Lig Maç Özetleri
04:45 Kısa Özet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Kısa Özet
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Z Raporu
11:00 beIN Teknik
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 beIN Teknik
15:00 Futbolun Şehirleri
15:30 Maç Saati
15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
16:00 beIN Manşet
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
18:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor
19:15 Devre Arası
19:15 Süper Lig Devre Arası
19:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
19:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
21:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor
21:00 beIN Manşet
21:00 A. Alanyaspor - Galatasaray
21:45 Devre Arası
21:45 Süper Lig Devre Arası
22:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor
22:00 Maç Saati
22:00 A. Alanyaspor - Galatasaray
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri