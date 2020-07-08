08 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

01:00 Taraftar

01:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:00 beIN Manşet

04:00 beIN Manşet

04:15 Süper Lig Maç Özetleri

04:45 Kısa Özet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Teknik

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

14:30 beIN Teknik

15:00 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Saati

15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

16:00 beIN Manşet

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

18:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor

19:15 Devre Arası

19:15 Süper Lig Devre Arası

19:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

19:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

21:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor

21:00 beIN Manşet

21:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

21:45 Devre Arası

21:45 Süper Lig Devre Arası

22:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor

22:00 Maç Saati

22:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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