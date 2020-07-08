08 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

08 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

00:30 Kendinol

01:45 Poyraz Karayel

02:00 Adı Efsane

04:00 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin

22:30 Cenaze İşleri

Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
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23:38
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