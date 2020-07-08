08 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kurtuluş Günü Felaketi
01:30 Kurtuluş Günü Felaketi
01:30 İçerde
02:00 Kurtuluş Günü Felaketi
03:15 İçerde
03:45 Kalp Atışı
03:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Tosun Paşa
21:45 Güldür Güldür Show
23:30 Türk Malı
23:45 Kurtuluş Günü Felaketi