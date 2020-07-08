08 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:50 İngiltere Premier Lig Özetler

03:50 Teknik Analiz

04:20 Süper Lig Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Takvim Yaprakları

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Hedef Süper Lig

05:30 Teknik Analiz

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:25 Süper Lig Özetler

08:30 TFF 1. Lig Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

09:45 Süper Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:25 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

16:30 Hedef Süper Lig

16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin

17:50 İngiltere Premier Lig Özetler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:20 Aktüel Futbol

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:35 İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 11:47 Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
23:38
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 07:42:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 08 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]