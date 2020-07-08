08 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Teknik Analiz
04:20 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Hedef Süper Lig
05:30 Teknik Analiz
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:25 Süper Lig Özetler
08:30 TFF 1. Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:25 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
16:30 Hedef Süper Lig
16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin
17:50 İngiltere Premier Lig Özetler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:20 Aktüel Futbol
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum