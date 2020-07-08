08 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Leyla ile Mecnun
02:05 52 Hafta
02:35 Elimi Bırakma
04:40 3'te 3 Tarih
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:05 Sağlıklı Mutfak
06:35 Aslan Ailem
07:10 Osmanlı Tokadı
09:50 Tozkoparan
10:20 Tozkoparan
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:35 Elimi Bırakma
13:00 Elimi Bırakma
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Sinema
20:00 Benim Adım Melek
21:45 3'te 3 Tarih
23:40 Yiyeceğin Serüveni
23:45 Belgesel
23:45 Şampiyon
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:35 İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 11:47 Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı