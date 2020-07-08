08 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı

08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Bodrum Masalı

08:15 Çocuklar Duymasın

10:45 Doktorlar

14:00 Adını Feriha Koydum

16:15 Yaprak Dökümü

19:30 Kelime Oyunu

20:45 Arka Sokaklar

23:45 Kanıt

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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00:45
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00:27
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