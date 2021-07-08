Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 İngiltere - Danimarka
03:45 Transfer Gündemi
05:45 FIFA Magazin
06:10 UEFA Euro 2020 Özetler
06:35 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Finaller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika