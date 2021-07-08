08 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:05 Masumlar Apartmanı

05:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:50 Vuslat

10:25 Tozkoparan

12:10 Gönül Dağı

15:35 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler

23:30 Ahlat Ağacı