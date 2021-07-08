08 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

01:30 Doya Doya Moda

03:35 Doğduğun Ev Kaderindir

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye 2021

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021