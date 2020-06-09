09.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



17: 00 LP Andreev, Danila - Demic, Ying



17: 00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander



17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay



17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey



17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel



17: 30 LP Pandur, Ivan - Yusipov, Timofey



19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy



19: 00 LP Nemashkalo, Vladimir - Molodtsov, Denis



19: 00 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor



19: 30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei



19: 30 LP Ogay, Sergey - Serebrennikov, Alexandr



19: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy



19: 30 AL2 Dynamo Dresden - Greuther Furth



19: 30 AV1D St. Pölten - Admira Wacker



19: 30 AV1D WSG Tirol - Mattersburg



20: 00 LP Molodtsov, Denis - Ogay, Sergey



20: 00 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii



20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie



20: 30 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem



20: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Nemashkalo, Vladimir



20: 30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly



21: 00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii



21: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie



21: 00 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey



21: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy



21: 30 LP Molodtsov, Denis - Serebrennikov, Alexandr



21: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei



21: 30 AV1D Austria Wien - Altach



Bayern ve Dortmund hafta sonunu kazançlı geçti, 7 puan farkla Münih ekibi liderliğini korudu.



Schalke kan kaybetmeye devam etse de Düsseldorf ve Bremen'in kayıpları da sürünce orta sıralarda kalmaya devam etti.



Leverkusen ve M 'Gladbach'ın yenildiği haftada RB Leipzig de 90+2'de kalesinde gol görünce, aralarından sıyrılma şansını kaçırdı.



Almanya 2. Bundesliga'da erteleme maçında Dynamo Dresden, evinde Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Ev sahibi kümede kalma adına kritik bir maça çıkıyor...



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