09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...17: 00 RSP FC Ural - Dinamo Moskova19: 00 PO1 Rio Ave - Portimonense20: 30 İS1 Eibar - Leganes20: 30 İS1 Mallorca - Levante20: 30 RSP Rubin Kazan - Krasnodar21: 15 PO1 CD Tondela - Porto23: 00 İS1 Athletic Bilbao - Sevilla23: 30 PO1 Famalicao...

Bu bir ilandır

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


17: 00 RSP FC Ural - Dinamo Moskova


19: 00 PO1 Rio Ave - Portimonense


20: 30 İS1 Eibar - Leganes


20: 30 İS1 Mallorca - Levante


20: 30 RSP Rubin Kazan - Krasnodar


21: 15 PO1 CD Tondela - Porto


23: 00 İS1 Athletic Bilbao - Sevilla


23: 30 PO1 Famalicao - Benfica


La Liga'nın zirvesinde yer alan dev takımın maçlarının yanı sıra gözler aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için didinen diğer takımların üzerinde...


Bu akşam Athletic Bilbao, San Mames'te Sevilla'yı konuk edecek...


Üst üste 2 maç kaybedip 6 puan geriye düşen Benfica, Famalicao deplasmanında; hatasız ilerleyen Porto ise Tondela...


Rio Ave ile Portimonense'nin Portekiz Primeira'daki kritik kapışmasını da kaçırmayın!


Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Athletic Bilbao, Rio Ave, Eibar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 05:30 

Son Dakika Spor 09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:16 Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm 17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:10 TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 11:01 İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
22:04
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 06:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]