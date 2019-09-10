Son Dakika Haberleri: 09.09.2019 Çılgınlığı
Son Dakika Güncel Haber

09.09.2019 Çılgınlığı

1 saat önce

Çiftler bu özel tarihte yeni bir hayata evet demek için sıraya girdi.

Çiftler bu özel tarihte yeni bir hayata evet demek için sıraya girdi. Hal böyle olunca nikah salonlarında yoğunluk kaçınılmaz oldu. Akılda kalıcılığından dolayı gelinler, damatlar evlenmek bu tarihi tercih etti. Çiftlerin biri geldi, biri gitti. Evlendirme daireleri doldu taştı.

(İHA)

09.09.2019 Çılgınlığı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Aylin Coşkun, dini nikah sırasında nişanlısından 10 külçe altın istedi
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 09.09.2019 Çılgınlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]