09.09.2019 Çılgınlığı

Çiftler bu özel tarihte yeni bir hayata evet demek için sıraya girdi. Hal böyle olunca nikah salonlarında yoğunluk kaçınılmaz oldu. Akılda kalıcılığından dolayı gelinler, damatlar evlenmek bu tarihi tercih etti. Çiftlerin biri geldi, biri gitti. Evlendirme daireleri doldu taştı.

(İHA)