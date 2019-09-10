09.09.2019 Çılgınlığı
1 saat önce
Çiftler bu özel tarihte yeni bir hayata evet demek için sıraya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
Çiftler bu özel tarihte yeni bir hayata evet demek için sıraya girdi. Hal böyle olunca nikah salonlarında yoğunluk kaçınılmaz oldu. Akılda kalıcılığından dolayı gelinler, damatlar evlenmek bu tarihi tercih etti. Çiftlerin biri geldi, biri gitti. Evlendirme daireleri doldu taştı.
(İHA)
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