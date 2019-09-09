Son Dakika Haberleri: "09.09.2019"da dünya evine girdiler
Son Dakika Güncel Haber

"09.09.2019"da dünya evine girdiler

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, "09.09.2019" tarihinde evlenmek isteyen 99 çifte "ömür boyu mutluluklar" dileyerek, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde nikahlarını kıydı.

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, "09.09.2019" tarihinde evlenmek isteyen 99 çifte "ömür boyu mutluluklar" dileyerek, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde nikahlarını kıydı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, nikahlarını özel bir güne denk getirmek isteyen çiftler, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuru yaptı.

"09.09.2019" tarihinde nikah kıydırmak isteyen 99 çift nikah salonlarına geldi.

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.

Çiftler de belediyeye hizmeti için teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:21:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "09.09.2019"da dünya evine girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]