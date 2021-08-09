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09 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı

09.08.2021 06:42
09 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

09 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 Dünya Hali

01:40 Teşkilat

03:50 Yeşil Deniz

05:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

07:05 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender

12:30 Gönül Dağı

15:40 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem

23:15 Seneye Bu Zamanlar

09 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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Son Dakika

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