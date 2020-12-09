09 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Aralık 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:00 PSG - Başakşehir 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 01:00 Süper Lig 02:00 Maç Saati 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:45 Maç Saati 04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 04:30 beIN Manşet 04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:15 Maç Saati 08:00 beIN Manşet 08:00 1. Lig 08:00 Maç Saati 09:30 Süper Lig Maç Özetleri 09:45 Maç Saati 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 12:00 Süper Lig 12:00 Taraftar 12:00 1. Lig 13:00 Futbolun Şehirleri 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 13:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin 14:00 Maç Saati 15:45 Süper Lig Kısa Özet 16:00 Taraftar 16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 17:00 beIN Teknik 17:00 beIN Manşet 17:30 Süper Lig 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:00 beIN Teknik 18:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor 19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 19:15 Süper Lig 19:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor 19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 20:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 20:30 This is Paris 20:30 Süper Lig 21:00 beIN Manşet 21:00 beIN Teknik 22:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin 22:30 Süper Lig Haftanın Golleri 22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi 22:50 PSG - Başakşehir 22:50 Real Madrid - Mönchengladbach 23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

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