09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

09 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:05 Taktik Analiz 00:30 Spor Artı 00:30 Teknik Analiz 02:00 Avrupa'dan Futbol 02:00 Stadyum 03:25 Süper Lig Özetler 04:00 Almanya Bundesliga Özetler 04:20 İngiltere Premier Lig Özetler 04:35 Taktik Analiz 04:50 Takvim Yaprakları 04:55 Futbol Anadolu 05:30 Teknik Analiz 06:30 TFF 1. Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 Süper Lig Goller 09:20 TFF 1. Lig Özetler 09:25 İngiltere Premier Lig Özetler 09:50 Hava Durumu 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:25 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:25 TBMM-TV 13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Gire 13:25 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor 13:45 TFF 1. Lig Özetler 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Altınord 16:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor 18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Ankaraspor 18:55 Altay - Ankaraspor 19:30 Dakika Skor 21:00 Futbol Aklı 21:00 Futbol Anadolu 21:30 Stadyum 22:30 Aktüel Futbol 23:05 Avrupa'dan Futbol

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