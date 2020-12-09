Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Spor Artı
00:30 Teknik Analiz
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Stadyum
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 Taktik Analiz
04:50 Takvim Yaprakları
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Teknik Analiz
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 TBMM-TV
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Gire
13:25 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Altınord
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Ankaraspor
18:55 Altay - Ankaraspor
19:30 Dakika Skor
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
21:30 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Avrupa'dan Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika