09 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

09 Aralık 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Kırmızı Oda 00:15 Doğduğun Ev Kaderindir 02:30 Doya Doya Moda 03:00 Doya Doya Moda 04:30 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Masterchef Türkiye 2020 14:15 Doya Doya Moda 20:00 Masterchef Türkiye 2020 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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