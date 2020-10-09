09 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

09:00 Taraftar

09:00 Futbolun Şehirleri

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:15 Süper Lig Kısa Özet

11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:45 Süper Lig Haftanın Golleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

14:00 Maç Saati

15:30 Süper Lig Kısa Özet

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:00 Sanal Direktör

16:00 Extra

17:00 Kolaysa Anlat

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

18:30 This is Paris

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 beIN Teknik

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Maç Saati

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Süper Lig Kısa Özet