Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:30 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
09:00 Futbolun Şehirleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:15 Süper Lig Kısa Özet
11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:45 Süper Lig Haftanın Golleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
14:00 Maç Saati
15:30 Süper Lig Kısa Özet
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:00 Sanal Direktör
16:00 Extra
17:00 Kolaysa Anlat
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:30 This is Paris
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 beIN Teknik
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
21:00 Süper Lig Özel
22:00 Maç Saati
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Süper Lig Kısa Özet
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika