09 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

09.10.2020 06:42
09 Ekim 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

09 Ekim 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember

00:50 Dizi

01:00 Menajerimi Ara

02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:50 Erkenci Kuş

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

20:00 Babil

22:30 Yol Arkadaşım 2

09 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

Alişan, Sabah, Star, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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