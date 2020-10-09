09 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Almanya - Türkiye

02:00 Gündem Futbol

03:25 Başlama Vuruşu

03:45 Aktüel Futbol

05:05 Spor Artı

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:05 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Almanya - Türkiye

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:45 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Futbol Aklı

23:05 İleri Üçlü

23:05 Gündem Futbol