Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Benim Adım Melek
02:05 Seksenler
02:55 Türkan Hanım'ın Konağı
03:30 Seksenler
04:10 Fazlası Zarar
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Payitaht Abdülhamid
22:40 3'te 3 Tarih
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika