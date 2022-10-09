09 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı

09.10.2022 06:43
09 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı

09 Ekim 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:45 Şefin Sağlıklı Masası

05:30 Kalk Gidelim

08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:50 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:20 Vikingler: Büyük Macera

14:40 Balkan Ninnisi

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 Kasaba Doktoru

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 09 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 09 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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