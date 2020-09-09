09 Eylül 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

02:45 Şark Bülbülü

03:15 Çukur

04:15 Gerzek Şaban

05:30 Kuaförüm Sensin

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

20:00 Düğüm Salonu

22:00 Gerzek Şaban

22:15 Düğüm Salonu

23:45 Çukur